Estas dos comunas, que conectan todo el eje de la Alameda, pasarán a esta fase el próximo lunes 17, a las 5 de la mañana.

Cabe recordar que Santiago, por su lado, deja atrás 139 días de confinamiento. Estación Central lleva 104 días.

"Más que un premio, es un reconocimiento al trabajo que han hecho las comunas que han logrado bajar la tasa de contagio", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris, tras anunciar las medidas en un nuevo balance realizado desde La Moneda.

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri -quien venía pidiendo este paso desde hace semanas- valoró la decisión del Minsal, aunque hizo un llamado a sus vecinos a "no salir si no es estrictamente necesario. Esto no es chipe libre". "Tenemos que ir con mucha cautela, es paso a paso", agregó.

"En Santiago en tiempos normales confluyen 2.5 millones de personas. Acá lo que hemos hecho es un plan de demarcaciones, aperturas graduales de parques y he hablado con los malls", informó.

El edil de Estación Central, Rodrigo Delgado, dijo que "el pasar a transición no es suerte. El pasar a transición se lo ganan las comunas con esfuerzo en conjunto con la comunidad organizada y los equipos de salud".

"Transición es prepararnos para pasos siguientes. Vamos a seguir con la trazabilidad y el aislamiento. Con el testeo también", añadió, cita que fue respaldada por el alcalde Alessandri.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Estación Central nunca estuvo en cuarentena jajajjajajaaj — SUrdanetaMSK (@elguebo25) August 12, 2020

DESCONFINAMIENTO IRRESPONSABLE En estos momentos Piñera-Paris dan últimos toques a desconfinamiento de Santiago y Estación Central, con toda la movilidad que tienen. Usan criterios de Piñera de solo de volver al trabajo.

Ministrito lambiscón y obsecuente. — Barba Blanca (@ElDeBarbaBlanca) August 12, 2020

Maipú viendo a Estación central como sale de cuarentena pic.twitter.com/pufSYwIy8O — Javi 🦄 (@javimung) August 12, 2020

Con más de 1500 contagios diarios y a estos weones se les ocurre pasar a transición las comunas de Estación Central y Santiago 🤦‍♂️.. VA A QUEDAR LA CAGA. #PASOAPASOALREBROTE de ☠️⚰️ pic.twitter.com/RWScH5r3Ke — Viejo cacique 🏁🤟 (@caciquealbo51) August 12, 2020