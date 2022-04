Santiago Escobar tomó una sorpresiva decisión respecto a su futuro en la U

"Estoy triste, dolido, pero orgulloso de estos muchachos porque están intentando. Que los resultados no se están dando lo acepto y es toda mi responsabilidad", señaló.

Una nueva y dolorosa derrota acumuló la Universidad de Chile en su reciente partido ante Coquimbo Unido por el Torneo Nacional, traspié que dejó al borde del abismo a su entrenador Santiago Escobar, que cada día se le hace más difícil seguir en el puesto.

Por lo mismo, fue el técnico colombiano el que hizo el análisis tras el 1-0 en Coquimbo, donde le dejó un gusto amargo el resultado: "Dolido por la derrota, creo que no merecimos perder", comentó.

"Estoy triste por el resultado, pero creo que todos los jugadores de la U compitieron hasta el último balón. Perder duele, más con un equipo que va mal en la tabla. Hay mucho dolor, pero es el mejor partido que ha jugado la U. Sé que no sirve de mucho, pero cuando el equipo juegue como jugó hoy, más el segundo tiempo de Católica está para seguir mejorando. Se pierde por no definir las cinco opciones que tuvimos de gol y fallamos en la definición", analizó el colombiano.

Pese al resultado, Escobar asegura que va viendo mejoras dentro de su plantel, donde asegura que este es casi el mejor partido que ha visto dentro del Campeonato Nacional, donde hay detalles que lo van resignando en poder salir de esa incómoda posición.

"Creo que respuestas en cancha hubo, cuando no metes el balón es una cosa diferente. No tuvimos eficacia en definición, mejoramos defensivamente y la producción en el medio. Todos tuvieron un buen trabajo, lo que pasa es que cuando no se gana es mucho más difícil la situación, lo dije en la semana, que teníamos que estar muy fuertes. Hablaban los muchachos ahora que se había hecho lo practicado en la semana. Hoy tuvimos una propuesta de ir a presionar en campo contrario. Estoy triste, dolido, pero orgulloso de estos muchachos porque están intentando. Que los resultados no se están dando lo acepto y es toda mi responsabilidad. Los muchachos están compitiendo", precisó el entrenador.

Finalmente, el técnico de los azules señaló que está firme en el puesto y que seguirán buscando el salir de esta situación.

"Vamos a buscar salir de la incómoda posición. Estamos luchando. Es un nuevo proceso y uno se siente incómodo por estar en esa posición, más en un equipo como la U. No estamos cómodos, la producción en puntos no es buena. Nos vamos aferrar al trabajo, a que el equipo se acerca a tener más victorias, como se jugó el segundo tiempo contra Católica y como se juega hoy. Si ganamos dos o tres seguidos podemos pelear arriba, pero si seguimos perdiendo vamos a pelear abajo. Mi compromiso es seguir luchando", finalizó.