Santiago Escobar entregó sus últimas declaraciones antes de irse del país

El ex técnico de la Universidad de Chile se negó a entregar un análisis que lo llevaron a dirigir menos de la primera rueda del torneo nacional.

Santiago Escobar.

En la madrugada del pasado miércoles, el ya ex técnico de la Universidad de Chile, Santiago Escobar, tomó el avión con el cual abandonó el país luego que el pasado sábado se oficializó su salida de la banca azul tras una serie de malos resultados que tiene a la escuadra laica al borde del descenso a la Primera B.

Aunque no quiso entregar declaraciones en cámara, ESPN publicó una conversación fuera de micrófono con el entrenador colombiano, quien partió rumbo a Medellín. “Me voy con la conciencia tranquila, siendo transparente. Nunca me ha interesado ensuciar a nadie, menos saliendo de un club”, planteó, quien en su partida de Santiago no quiso ahondar en los problemas vividos al interior de la U.

“Hubo cosas que acepté y ya está”, zanjó el DT cafetalero, que arribó a su natal Colombia luego de no haber completado ni 5 meses a cargo del plantel azul.

A #Medellín partió esta mañana #SantiagoEscobar tras dejar de ser el DT de #LaU.

El entrenador de 58 años apenas logró dirigir 11 partidos oficiales por la "U", obteniendo apenas un 33% de rendimiento luego de 3 triunfos, 2 empates y 6 derrotas. Resultado que tiene al club en el puesto 13, a sólo 2 puntos de la zona de descenso directo.

Esta fue la cuarta experiencia en el extranjero para el colombiano, que estuvo también dirigiendo a Bolívar (Bolivia), Deportivo Táchira (Venezuela) y U.Católica de Ecuador. Sólo en Junior de Barranquilla dirigió menos partidos que en la U, pues ahí sólo estuvo 7 partidos.