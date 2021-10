Sánchez, actual presidente de los caturros hizo una ácida crítica al fútbol chileno y se refirió a los despidos de los jugadores Marco Medel y Francisco Alarcón.

"No hay que ser muy entendido para hablar del mal trabajo que se está haciendo en la promoción de jugadores. Hoy la U está evaluando la renovación de un delantero de 37 años y eso es una barbaridad. Yo jugaba en un equipo senior sub-35 en mi época. Son pocos los que se la juegan por los jóvenes. A mí me criticaron por incentivar eso siendo presidente de la ANFP, pero mire hoy: no tenemos recambio en la selección nacional”, comenzó diciendo.

En esa línea, el directivo agregó: “En un momento crítico, en Wanderers le damos cabida a los jóvenes y le hago un anuncio: si matemáticamente descendemos antes del término del torneo, ahí solo jugaremos con juveniles el resto de los partidos”.

Sobre el entrenador Astorga, dijo que: "Porque tal como me lo recordaron -porque yo de verdad no me acordaba- Astorga hace algunos años tuvo a Wanderers peleando el título y eso lo valoro. Debía tener una oportunidad de demostrarme su capacidad y lo ha hecho en los últimos partidos".

Además, analizó la gestión de la ANFP: "Creo que hay una deficiente administración de los clubes. Mucho representante involucrado. Y no hay una buena forma de llevar adelante las instituciones pese a que hoy tienen más plata que antes. Fíjese usted: yo fui campeón con Santiago Wanderers recibiendo bajos ingresos por concepto de televisión y hoy los clubes de Primera reciben mucho más. Es cosa de gestión".

