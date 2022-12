Samuel Eto’o es captado golpeando a un hincha en el Mundial Catar 2022

El ex delantero de Camerún, Samuel Eto’o, protagonizó una lamentable situación luego del triunfo de Brasil ante Corea del Sur en el duelo válido por los octavos de final del Mundial Catar 2022.

El actual presidente de la federación de Camerún y embajador de la FIFA en la Copa del Mundo perdió el control con un aficionado que lo grababa a las afueras del 974 Stadium. Pese a que sus acompañantes intentaron calmarlo, el exdelantero no se contuvo y terminó propinándole una brutal patada en la cabeza al hincha, quien también vio como le arrebataban su cámara.

Samuel Eto'o golpeando a un hincha en Catar 2022.

Tras el repudiable suceso, el periodista y testigo de la escena, Ricardo López Juárez, relató que "no entendí lo que estaban diciendo. Escuché a Eto'o intercambiando palabras con el aficionado con un tono cabreado. Empezó a perseguirle fuera de control. Al aficionado le arrebataron la cámara y ahí comete el error Eto'o. En vez de irse le da una patada".

"Quería ver qué había pasado, pero vino Eto'o hacia mi, imaginaba que estaba grabando, se me encaró por eso y pensaba que me iba a agreder. Le pregunté qué pasó y no podía articular palabra de lo enojado que estaba. Los que estaban con él se lo llevaron", añadió en diálogo con El Larguero.