Arturo Vidal continúa sin definir su futuro, donde Colo Colo y América de Cali parecen ser los candidatos más fuertes a hacerse con los servicios del mediocampista chileno. Sin embargo, parece que su regreso al Monumental se complica cada vez más, pues en la interna hay quienes no estarían de acuerdo con su contratación.

Según reveló Fernando Tapia, periodista del área deportiva de TVN, dentro de la concesionaria a cargo del Cacique hay varios nombres que se oponen al arribo del rey, lo que explicaría la poca eficacia de la institución al momento de gestionar su fichaje, incluso cuando Vidal "tiene como prioridad volver a Macul".

"Me atrevo a decir que Colo Colo podría cometer un error histórico institucional si es que no contrata a Arturo Vidal, el jugador más importante que ha salido de la cantera del club, sin lugar a dudas. Recibió ofertas de Colombia, pero él quiere jugar en Chile", argumentó el periodista del canal estatal.

"La votación está dividida en el interior de Blanco y Negro y hay que ponerle nombre y apellido a los que hoy no lo quieren, porque después dicen 'es culpa de Colo Colo'. No, es el bloque de Leonidas Vial. Él, particularmente, no lo quiere. Tampoco Alfredo Stöhwing, presidente, Carlos Cortés, otro director, Ángel Maulén, el vicepresidente, y Diego González. Esto para que después no se laven las manos", remató Tapia.

En esa línea, el futuro de Arturo Vidal parece estar cada vez más lejos de Chile, pues además de la pasividad de Colo Colo, el América de Cali confirmó que irá de lleno por su fichaje, con el que buscarían romper el mercado y convertirlo en el jugador mejor pagado del fútbol colombiano.

