"Saco de we..": Maite Orsini se enfrentó con Gonzalo de la Carrera en el Congreso

La diputada de RD le recriminó al integrante de la bancada republicana los dichos del pasado en contra de ella.

Un incómodo momento vivió el diputado del Partido Republicano Gonzalo de la Carrera, tras sumar un nuevo conflicto en su llegada a la Cámara Baja.

En esta oportunidad y según lo que consigna el diario La Tercera, el congresista se acercó a la parlamentaria Maite Orsini para preguntarle por la ubicación de las oficinas de la sede del Congreso Nacional de Valparaíso.

Ante esto, la integrante del Frente Amplio (FA) habría reaccionado con molestia, recordando que el empresario y ex panelista radial usó fotos en bikini de ella para criticarla.

“Maite, ¿por dónde llego a las oficinas?”, preguntó De la Carrera, a lo que Orsini contestó “¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente scort y después pedirme favores, saco de weas?, Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”.

Claramente lo que se pretende evitar es que alguien vaya de gala a un almuerzo, ó bien que otras más progres del FA se le ocurra ir vestida así. ( El Presidente debe querer evitar que las mujeres se cosifiquen o que caigan en contradicciones!) pic.twitter.com/Sb47HcXdlZ — Gonzalo de la Carrera DIPUTADO (@carreragonzalo) March 18, 2019

El cruce entre ambos parlamentarios se reveló luego que se informara de otro encontrón del diputado con Érika Olivera (Ind-RN).

Todo comenzó luego que el representante del distrito 11 lanzara un mensaje en Twitter tanto en contra de parlamentaria de Chile Vamos como de Ximena Ossandón (RN).

“Érika Olivera y Nona Ossandón son aplaudidas por las bancadas de extrema izquierda. ¡Así votan!”, escribió el ultraderecha el 11 de marzo pasado, a propósito de la votación en la elección de la mesa de la Cámara Baja.

Ante esto la ex atleta se acercó al diputado y le preguntó si él era Gonzalo de la Carrera, luego de lo cual le habría dicho que si tenía algún problema con ella podían entenderse de manera personal y no por Twitter porque “no es mi estilo”.

El integrante de la bancada republicana respondió que lo hará a la cara, pero que es libre de escribirlo en la red social, a lo que Olivera le expresó que en el Congreso se tratan de entender a través del diálogo y que ella conversa personalmente con quienes tiene alguna diferencia, mirando de frente a los ojos.