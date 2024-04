¡¿Cómo?! Manuel de Tezanos saca a la luz el equipo donde jugará Luciano Cabral

Luciano Cabral está siendo el jugador estrella de la actual temporada en el Campeonato Nacional. El volante elevó el nivel mostrado durante 2023 y por lo mismo está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, situación que según Manuel de Tezanos lo tiene prácticamente abrochado en un equipo grande de Chile.

Y es que al jugador de Coquimbo Unido lo busca Colo Colo y Universidad de Chile, motivo por el que el periodista despejó su futuro. "Según lo que me contaron y no gente de la U… me topé con un pajarito que no me topaba hace mucho tiempo y me dijeron que Cabral va a la U y no a Colo Colo", señaló en su programa de YouTube.

El gran nivel que ha mostrado Luciano Cabral ha despertado también las exigencias de los hinchas, quienes han pedido incansablemente que Ricardo Gareca lo nomine para La Roja, aunque de Tezanos lo descartó de raíz. "Es muy improbable que vaya a la Copa América por su situación judicial en Argentina. Yo digo lo que escuché y sé más, pero me voy a quedar ahí", lanzó.

Afirman que Cabral jugará en la U para 2025

Si bien es cierto que Manuel de Tezanos afirmó que el futuro de Cabral está en Universidad de Chile, desde Colo Colo no se darán por vencidos tan fácilmente ya que también señalaron que Aníbal Mosa quiere llevarlo a Macul. De todas maneras en el Estadio Monumental deben ver qué es lo mejor para llenar el gusto de Jorge Almirón.

Es así como Luciano Cabral está causando estragos en la actual temporada y probablemente sea el protagonista de un nuevo Superclásico entre albos y azules, pero esta vez disputándose el fichaje del jugador revelación del torneo. Recordar que el volante pirata finaliza contrato en diciembre de 2024 y puede llegar libre a cualquier equipo para 2025.

