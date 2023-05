Sabrina Sosa reconoce que se quiere casar y crecen los rumores de romance con Roberto Cox

La argentina Sabrina Sosa entrego nuevas pistas respecto a su supuesto romance con el periodista y rostro de Chilevisión, Roberto Cox, al confirmar este viernes en el programa “Sígueme y te sigo” que se quiere casar con el “amor” de su “vida”.

Fue en el inicio del espacio de espectáculos de TV+ donde la transandina reconoció su interés por el matrimonio, ya que hasta ahora sigue sin casarse.

“Yo no tengo novio, pero de que me quiero casar, me quiero casar. Nunca me casé, me quiero casar por primera vez en mi vida”, indicó Sabrina, sorprendiendo a sus compañeros de panel.

“Cuando encuentre a mi príncipe azul. Sí, (me quiero casar) de blanco, crema, de lo que sea, pero sí, vestido de novia. Pero no sé si con fiesta, me encantaría que fuera en un jardín, en una viña, de día, y poquita gente. Los voy a invitar, van a estar entre los invitados”, señaló la animadora, quien luego de su confesión, debió responder a la lluvia de preguntas que le hicieron Andrés Baile, Mauricio Israel, Titi García-Huidobro y Francisco Kamisnki.

“El novio está, que a lo mejor todavía no sabe o se está enterando recién que se quieren casar, es otra cosa. Que a esta hora duerme. ¿No?”, lanzó Baile, quien no dudó en apuntar a la figura de CHV como el destinatario del pedido de Sosa.

“Todavía no tengo ni el novio, chicos, pero yo no pierdo las esperanzas. No sé, si me estás viendo del otro lado, amor de mi vida, jajajá. ¿Dónde estás? Yo estoy lista y dispuesta para casarme con vos (sic)”, prosiguió la argentina.

“Atina Roberto, atina Roberto. Atento Machasa”, gritó Baile.

“De hecho, esta mañana (viernes) lo estuvieron interrogando a Roberto en Chilevisión (en ‘Contigo en la mañana’)”, indicó Mauricio Israel.

“Uno tiene que pedirle al universo, jajajá, y el universo te manda. De acá saca el diario titulares todos los días. No va dirigido a nadie, aclaro, no lo pongan como titular mañana (sábado)”, aclaró Sosa.

“No, pero si dijo ‘amor de mi vida’”, acusó Baile.

“Por eso, porque el amor de mi vida me va a venir a pedir matrimonio”, respondió la transandina.

“Yo no tengo novio y él también está soltero, entonces ninguno de los dos (...) yo creo que no tengo una relación, porque estoy esperando al amor de mi vida, pero para que alguien sea el amor de mi vida tiene que pedirme pololeo, no sé. Yo me estoy guardando hace rato”, finalizó.