Sabrina Sosa publicó una reflexión sobre los rumores que la vinculan a Alexis Sánchez

La modelo habló en el programa “Síganme los Buenos”, refiriéndose a las veces que ha sido vinculada románticamente al astro de La Roja.

La influencer y modelo argentina, Sabrina Sosa, sorprendió al referirse recientemente a los rumores que la vincularon a un romance con Alexis Sánchez tras curioso viaje a Italia.

Durante una conversación con JC Rodríguez en su late “Síganme los Buenos”, la modelo además de referirse a su separación con Claudio Valdivia, entregó detalles de cómo enfrentó los días tras ser vinculada nuevamente al jugador de La Roja.

“Me molestó la vez del partido, esa vez me molestó… fui con un grupo de amigos y amigas. La última ya no, me agarró en una parada distinta, que sea lo que sea”, afirmó la joven respecto al viaje que realizó a Calama en enero donde los medios afirmaban que había ido al partido de La Roja para ver al astro.

“Me molesta porque se hablan muchas cosas. Cometí el error de leer comentarios en páginas o en portales, y la gente igual en esos lugares como que va a tirar todos sus desechos normalmente. Me agarró tan desprevenida eso que me hizo tambalear un poco”, confesó.

“Trajo muchas otras cosas asociadas en el entorno, problemas en relaciones”, señaló afirmando que tuvo problemas con su ex, Claudio Valdivia. “La relación cambió porque surgió algo muy polémico entonces como que estaba todo raro”, explicó.

“Las cosas cambiaron de la noche a la mañana. Me molesta que se distraigan de mi trabajo… Yo a veces digo ¿La ciudad es comprada o qué?”, cerró la modelo respecto a los rumores por su viaje a Milán en Italia donde también se afirmaba que se había reencontrado con el futbolista, descartando el suceso.