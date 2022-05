Sabrina Sosa ignora los rumores de su nuevo romance con atrevidos bikinazos en Europa

La trasandina compartió una serie de postales en medio de los rumores de un encuentro con Alexis Sánchez y los palos de su ex, Claudio Valdivia.

Sabrina Sosa

La modelo argentina Sabrina Sosa ha estado en el centro de la polémica del espectáculo nacional durante las últimas semanas, luego del supuesto encuentro que tuvo con Alexis Sánchez en Italia. Y a pesar de que ella misma se encargó de desmentirlo, luego protagonizó otro "show mediático" con su ex pareja Claudio Valdivia, quien compartió un mensaje en Instagram que iría dirigido a ella.

“Primero segundo tercero cuarto y quinto! Nada ni mucho menos NADIE antes que tú. Para ser padres lo más importante es ESTAR. Un@ da la vida, pero el que te enseña es Papá. Con afecto, con respeto, con la verdad, con el ejemplo y con limites!”, escribió el hermano de Jorge Valdivia junto una foto en la que aparece con el hijo que tienen en común.

Como era de esperarse, la trasandina no se aguantó y respondió a través de un mensaje que le envió a Hugo Valencia, el cual fue leído en el Zona de Estrellas. “Me molestan otras cosas que trae este revuelo, pero sobre el tema nada que decir”, contestó en alusión a los rumores que la vinculan con el astro de La Roja. En esa misma línea, el periodista le consultó si esas situaciones que la incomodan tienen relación con el posteo de Claudio Valdivia.

“Son varias cosas. Sin duda, esa es una de ellas. Yo siempre escojo aguantar y no responder, menos en las redes para no caer en este juego. Hay mucho tema legal por detrás. Espero algún día cuando esté finalizado, se sabrá”, agregó la argentina, quien dio a entender que existe un proceso legal entre ambos del que no se conocía públicamente.

Sin embargo, ahora la conductora de Estilo Chic optó por abstraerse un rato de tanto show y se dedicó a disfrutar. “La vida es bella”, escribió en su último posteo, en el cual se la jugó con una atrevida sesión en bikini. Los elogios de sus seguidores no se hicieron esperar.