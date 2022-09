“¡Roto de mierda!”: Entrevistada vivió un momento de furia en el Mucho Gusto

Un insólito momento que derivó en un divertido chascarro en vivo protagonizó una mujer que conversaba con las cámaras del matinal Mucho Gusto de Mega, a propósito de la diferencia de precios en los medicamentos.

Luego de acercarse al notero Simón Oliveros, quien despachaba desde el frontis de una farmacia, la entrevistada contó su experiencia y confirmó que gasta la mitad de su sueldo en fármacos. “Tomo uno para el corazón, para evitar la frecuencia cardiaca, tomo para la tiroides, para la circulación... gasto como 100 lucas al mes y mi sueldo es de 200″, detalló.

Además, lamentó que “a mí no me dan ningún bono porque no me corresponde, porque no soy vulnerable”. Y justo cuando comenzaba a nombrar las farmacias en las que encontraba remedios más económicos, un transeúnte gritó un fuerte improperio a la distancia. Al parecer, su insulto iba dirigido al equipo del matinal.

“¿A quién le dicen? ¡Qué ordinario, roto de mierda!”, respondió a viva voz la mujer, desatando la risa de Oliveros, José Antonio Neme y Karla Constant. “¡Eso señora! ¡Eso señora! ¡No aguante faltas de respeto!”, le gritó Neme desde el estudio, destacando la personalidad de la entrevistada.

“Nos agarraron a chuchadas y nos defendió”, dijo el periodista Simón Oliveros, quien pudo seguir despachando sin mayores inconvenientes.