Rosa Oyarce aseguró este miércoles que fue arbitraria su salida de la Seremi de Salud Metropolitana, sosteniendo que ella no se merecía este trato.

"Se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible, así que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de Trabajo", comentó Oyarce en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Al borde de las lágrimas, la ex seremi sostuvo que "una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía este trato".

Respecto al cargo que asumiría en el Plan Covid -como así lo anunció Daza- Oyarce relató que "hoy día el ministro me ha llamado hace un rato atrás para ofrecerme que es de su interés que yo trabaje en su equipo, en el gabinete, y lo voy a analizar y pensar porque no es una decisión que yo voy a tomar en este minuto".

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar:

Acto seguido en un golpe de @Bienvenidos13, entrevistan a la misma Rosa Oyarce quien confirma la información: se le solicitó la renuncia en cuarentena. “No merecía este trato”. https://t.co/Z355T9ajPn — nicolasyanez (@nicolasyanez) April 8, 2020

🔴🇨🇱 Rosa Oyarce ex SEREMI de Salud de la RM, asevera que "nos enteramos x periodistas que yo actuaba en forma autónoma, eso significaba que estaba actuando en forma anticipada. La autoridad sanitaria tiene que actuar así de acuerdo al código sanitario..."#Bienvenidos13 pic.twitter.com/99lQMcjrjm — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) April 8, 2020