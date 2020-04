Rosa Oyarce se refirió a su polémica salida desde la Seremi de Salud

La ex timonel de salud en la Región Metropolitana fue desvinculada por el Gobierno tras sus polémicas medidas contra el Covid-19 en el aeropuerto y el Compin.

Un verdadero terremoto político provocó la sorpresiva decisión que tomó el gobierno al confirmar la desvinculación de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, en medio de la crisis por el Covid-19.

La información fue dada a conocer por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien indicó se le pidió incorporarse al Ministerio de Salud para trabajar en el plan contra la pandemia.

Sin embargo, la ex autoridad dio paso a una serie de fuertes descargos contra sus ex jefes, y ni siquiera el ofrecimiento de ser parte de la mesa técnica contra el coronavirus dejó satisfecha a Oyarce.

“Hay un tema que más que el trato, o la persona, creo que se ha tomado una determinación políticamente incorrecta en un período muy difícil. Yo he sido una persona que lo ha dado todo por la ciudadanía y he me volcado a trabajar permanentemente”, indicó la ex Seremi.

Oyarce aseguró que los problemas con sus jefaturas partieron cuando surgió la pandemia.

“Cuando apareció esto del Covid, también nos fuimos al aeropuerto desde enero, nos ubicamos y nos pusimos a trabajar fuertemente. Después cuando venía el tema de los cordones sanitarios, también todos los equipos trabajando desde nuestras casas, nos instalamos con la intendencia, junto a las autoridades de las otras instituciones, para levantar y hacer los planes de trabajo, pero ahí la verdad es que empezaron muchos problemas, porque no nos entregaban la información que requeríamos para poder hacer el trabajo”, aseguró.

Respecto a la especulación de que su decisión de cerrar el Compin, por casos de coronavirus, habrían sellado su salida, la mujer fue clara.

“El Compin es un tema emblemático por lo que significan las licencias médicas para las personas. Cuando se trata de un brote epidémico de personas que están en su interior, trabajando, yo pedí cerrar, y no se hizo (..) porque eso era un riesgo para otras personas, pero eso significó que lo mandaron a abrir de nuevo”, explicó.

En relación al puesto que le ofreció el gobierno, fue tajante: “Ahora que me ofrezcan cualquier cosa, no. En este momento estoy analizando la situación”.