Ronnie Fernández y la nueva crisis de la U: "No estamos cagados de la risa"

"Caímos en un hoyo y nos cuesta ganar, debemos ganar dos o tres partidos y salir adelante", aseguró el delantero que huele a descenso.

Ronnie Fernández.

El delantero de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández, reaccionó a la dolorosa derrota de los azules ante Audax Italiano, dejando en claro que la crisis por la que atraviesa el elenco azul no pasa solamente por el cuerpo técnico, ya que los jugadores se sienten los primeros responsables.

"Vamos decayendo, los responsables somos nosotros. Tenemos que seguir adelante, más allá de las críticas justificadas. Depende de nosotros más que de cualquier otra persona, por eso hay que seguir hasta el final, no nos queda otra", contó en TNT Sports.

En esa misma línea, aseguró que "sacarnos esa presión de encima no es bueno, debemos entender que no pasamos un buen momento. Hay que evitar partidos como el de hoy, ser más responsables, nos necesitamos de cada uno y no es bueno perder jugadores".

Por lo mismo agregó que "el que esté en la cancha tiene que darse cuenta que no la pasamos bien. No estamos cagados de la risa, la situación nos duele a todos, pero debemos salir adelante, dar la cara y darle duro".

Además cree que todos saben dónde están parados. "Un equipo como la U exige rendimiento y resultado, tenemos esa necesidad. Pero no podemos tener dos o tres veces el mismo equipo, buscamos soluciones, nombre, modificamos y es una desesperación. Esa es la tarea, que estemos todos 10 puntos para ser opción. Tenemos que sacarlo adelante".

Finalmente comentó que "no hay explicación para estar 13 en la tabla. Uno tiene una ilusión diferente, queda torneo, podemos darnos cuenta. Si ganamos dos o tres partidos haremos la diferencia. Caímos en un hoyo, nos cuesta ganar, complica la confianza, pero hay que tapar lo vivido y darle para delante".