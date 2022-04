Ronnie Fernández se refirió a las críticas por irse de fiesta tras el empate contra Palestino

El actual ídolo de los hinchas azules tuvo un tenso cruce de palabras con un periodista a través de Twitter.

Cuando todos piensan que en la Universidad de Chile no puede estar peor, siempre aparece alguien de la institución a demostrarnos que son un imán para realizar "chambonadas".

En esta oportunidad, los hinchas azules están furiosos con Junior Fernandes y Ronnie Fernández, quienes fueron viralizados en una fiesta, tras el pobre empate del pasado sábado ante Palestino.

Todo se trató del cumpleaños de la esposa de Junior, donde su compañero de la U fue invitado y ambos bailaron al ritmo de Daddy Yankee.

Y en medio de las críticas en redes sociales, uno de los que se sumó fue el periodista deportivo José Fernández, quien escribió un irónico mensaje en Twitter.

"Qué bien se entienden Junior Fernandes y Ronnie Fernández. El hincha de la U espera que en la cancha (de pasto) se replique", lanzó el comunicador.

Qué bien se entienden Junior Fernandes y Ronnie Fernández.



El hincha de la U espera que en la cancha (de pasto) se replique. — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) April 17, 2022

Sin embargo, el artillero no lo dejó pasar y respondió en la misma plataforma virtual: "Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible".

Entiendo que los momentos no son los indicados por los resultados, pero de ahí a querer sacar provecho de esto en tu condición de periodista, me parece discutible.. lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados (cumple) — Ronnie Fernandez (@ronnie9fs) April 17, 2022

"Lo más fácil es atacar en los momentos difíciles. Las familias no son responsables de los malos resultados", recalcó el futbolista.

"Nadie está discutiendo que están todo en su derecho de pasarlo bien (lo entiendo y comparto), pero si tú mismo me dices ‘que los momentos no son los indicados por los resultados’… ¿para qué exponerse? A mi me da lo mismo, al hincha no", respondió el comunicador.

Finalmente, Ronnie optó por cerrar la discusión: "Feliz domingo José, sé que entiendes mi punto. Saludos".