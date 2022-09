Ronnie Fernández publicó una enigmática imagen asegurando que hay un "sapo" en la U

Una nueva polémica desató uno de los referentes de la Universidad de Chile durante las últimas a través de sus redes sociales. Nos referimos al delantero Ronnie Fernández, quien sorprendió a los hinchas azules con un curioso mensaje que no tiene destinatario.

El ex delantero de Santiago Wanderers tuvo nuevamente un errático partido en el que no pudo anotar y alargó su racha a cinco duelos en la competencia sin conocer de goles.

El artillero generó una nueva polémica en torno al plantel azul luego de subir a su Instagram un pantallazo de la canción "El Sapo del Barrios" por los Hermanos Campos. Una canción típica de estas fechas, pero que el jugador acompañó con dos emoticones de un sapo y fuego.

Hace algunos días el futbolista ya había estado en la polémica luego de sus críticas en Twitter: ""Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse, pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener cada uno. Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo, pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día".