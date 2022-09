Ronnie Fernández se defendió tras ser acusado de frenar la llegada de Ronald Fuentes a la U

El capitán de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández, utilizó sus redes sociales para aclarar las acusaciones de haber frenado la llegada de Ronald Fuentes a la banca de la U.

Según el medio nacional Encancha "el DT estaba dispuesto a agarrar el fierro caliente de aquí a fin de campeonato, con la clara intención de salvar al equipo de irse al descenso por segunda vez en su historia".

Pero la decisión de que Ronald asumiera no llegó a buen puerto debido a que Felipe Seymour, Ronnie Fernández, Junior Fernandes e Israel Poblete se juntaron con el mandamás de Azul Azul para pedir que Sebastián Miranda quedara al mando del equipo, esto sin informárselo al resto del equipo, según el mismo medio.

La noticia fue compartida por una cuenta partidaria de la U y el ex Santiago Wanderers reaccionó respondiendo y desmintiendo el asunto: "Hay cosas que la verdad uno no debería ni referirse , pero este tipo de daño sobrepasa cualquier opinión o gusto deportivo que pueda tener casa uno . Jamás me he quitado responsabilidad por lo deportivo ,pero ya esto es una cacería sin medidas y falsedades que salen día a día", relató el artillero.

"La difamación ya es demasiado, siempre es un “según", den sus fuentes y apunten públicamente con la verdad . Es lo único que declararé . Sigo fuerte y confiando en que sacaremos esto a delante junto a quienes nos apoyen" finalizó el delantero de los azules.