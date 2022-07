Ronnie Fernández lanzó una dura crítica en la previa del duelo ante Colo Colo

El delantero "anti-gol" de Universidad de Chile criticó que su equipo "no tenga su localía fija".

Ronnie Fernández.

Cuando faltan pocos días para una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, el criticado delantero de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández, emitió una potente crítica a las autoridades sanitarias por las restricciones de aforo en el Estadio Fiscal de Talca.

El ariete sacó la voz en conferencia de prensa, donde señaló que “al espectáculo no le hace bien que la U no tenga su localía fija. Las autoridades deberían cooperar un poco más y que la institución pueda tener su recinto para albergar este tipo de eventos”. “Es preocupante que un concierto tenga un aforo mayor que un Superclásico, son temas a analizar”, añadió el ex jugador de Wanderers.

Respecto a las virtudes del elenco azul de cara al partido contra los albos, Fernández apuntó que cuentan con las armas necesarias: “Tenemos jugadores que por velocidad pueden marcar diferencia y hay que estar más fuerte que ellos a la hora de los choques”. “El equipo que más duelos gane tendrá más posibilidades de quedarse con el triunfo. La diferencia en la tabla de posiciones pasa a segundo plano”, agregó.

En esa misma línea, el ‘9’ comentó que “estamos bien conscientes de que no estamos pasando un buen momento, pero de ahí a estar atento a lo que piensen los demás del Superclásico no es el enfoque que tenemos. Me quedo con el apoyo de quienes han venido a vernos, hay mucha hinchada que nos apoya incondicionalmente. Entendemos la molestia de los resultados, pero hay mucha gente que nos apoya”.

El delantero también abordó su escasez de goles en el torneo, asegurando que: “lo primordial es el aporte dentro de la cancha. Tengo que retomar la senda del gol, estar fuerte y llegar a ese rendimiento que mostré en las primeras fechas”. “El equipo está fuerte, tiene varios jugadores que hemos sabido manejar la presión dentro del grupo, tomando en cuenta los momentos difíciles que hemos pasado. Es convencernos que es un partido aparte, que nos puede entregar un envión anímico importante y que tenemos muchos jugadores de casa, donde es un envión más. Ahí está el empuje extra que podemos tener”, finalizó.