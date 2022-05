Ronnie Fernández ignoró una orden directa de Santiago Escobar en el duelo ante Audax

El artillero azul demostró la fragilidad que tenía el ex entrenador de la "U" con sus jugadores en el pasado partido ante los "itálicos".

Ronnie Fernández contra Santiago Escobar.

El delantero de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández, protagonizó un insólito momento con su ex entrenador, Santiago Escobar, tras la derrota ante Audax Italiano en un duelo pendiente de la fecha 11 del Campeonato Nacional el pasado viernes en Valparaíso.

La derrota terminó con el proceso del técnico ‘cafetalero’, quien sumó su sexta derrota en once partidos con la U y, con el equipo a solo 2 puntos del descenso directo, acabando con su campaña.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hecho que protagonizó el artillero azul con el técnico colombiano en medio del encuentro. El programa La Otra Cámara de TNT Sports, mostró cuando el atacante sufrió problemas físicos y abandonó el césped del Elías Figueroa de Valparaíso sobre el final del encuentro, pero sus molestias comenzaron cerca del minuto 65′.

Ahí, el cuerpo médico liderado por José Matas le recomendó salir pero, ante la incredulidad y molestia de Escobar y compañía, el ariete quiso continuar en cancha. “Que se espere, porque no quiere salir. No quiere salir…”, partió comentando el doctor de los azules. “¡Dile que no, porque nos estamos arriesgando! Se enojará si lo cambian, pero…”, agregó después Matas.

Ante esta situación, el técnico le preguntó al jugador si estaba bien y, trascartón le gritó “piensa en vos”, pero la respuesta del delantero fue la misma y continuó elongando para amainar el dolor. “Mira, no quiere salir. Fíjate que está corriendo lento”, fue lo último que dijo José Matas antes de dar por cerrado el tema.