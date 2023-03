Ronald Fuentes le manda un recado a sus críticos en la UE: "No voy a renunciar"

Uno de los equipos que la está pasando muy mal en el inicio del Campeonato Nacional 2023 es la Unión Española, donde se ubican como los colistas del torneo con dos unidades tras cinco encuentros disputados.

Pese al mal arranque, su entrenador, Ronald Fuentes, confía en poder revertir la situación en el próximo encuentro frente a Deportes Copiapó en el Santa Laura. "Yo no voy a renunciar, yo tengo confianza en que vamos a sacar esto adelante, así que en ese aspecto no hay ninguna opción de renunciar", declaró el DT de los rojos en conferencia de prensa.

Además, el mundialista con la Roja en Francia 1998 aseguró que "tampoco pensamos que vamos a perder el partido, confío en que lo vamos a ganar y que de ahí en adelante será todo como tenemos presupuestado de ir mejorando, sentirnos más cómodos y que un resultado positivo nos dé el plus que necesitamos. Es entendible que estén molestos, no se han dado los resultados que esperábamos".

El DT también se refirió a las condiciones del césped del Santa Laura. El estado del campo de juego ha mejorado, pero podría empeorar, ya que habrán varios conciertos en el reducto de Independencia. Los Bunkers tocarán en dos oportunidades (11 y 12 de marzo) y también se realizará el Festival Masters of Rock con bandas como Kiss, Deep Purple, Scorpions, Helloween y Skid Row (30 de abril).

"No la he visto, pero confío en la gente del club que está trabajando ahí y Patricio Bustamante que está haciendo las mejoras, dicen que la cancha está en un 70 u 80 por ciento", confesó el ex zaguero de Universidad de Chile.

También reconoció que "es cosa de tiempo, apareció el pasto, que se juegue este jueves y el sábado no será inconveniente. El viernes haremos un reconocimiento de la cancha como equipo, no dudo que estará en mejores condiciones".

El próximo sábado 4 de marzo, Unión Española se mide ante Deportes Copiapó por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2023. El compromiso será en el Estadio Santa Laura, desde las 20:30 horas. Si los hispanos ganan, podrían salir de la zona de descenso a la Primera B si se dan un par de resultados.