Romy Vargas revela crueles mensajes que ha recibido tras salir en TV: “la gente es cruel” 

Romy Vargas la mamá de Franco Vargas, se desahogó en redes sociales y denunció que ha recibido una serie de crueles mensajes por parte de diferentes usuarios luego de que saliera en TV. Recordemos que la mujer estuvo en el matinal Contigo en la Mañana pidiendo justicia por el caso de su hijo y que se alcararan las circunstancias y personas involucradas en el momento en que falleció.

“Me han estado atacando mucho, que por qué estoy en televisión, y les quiero decir que es mi única manera que tengo yo para poder llegar a la verdad y que esto no quede en nada” le reveló a Monserrat Álvarez en medio del despacho en vivo con la mujer. Por otro lado, insistió en que sus denuncias no eran políticas y que lo único que quería era entender las reales circunstancias en las que falleció Franco.

¿Qué denunció la mamá de Franco Vargas?

“Tampoco es nada político, aquí yo no quiero una carrera ni nada, quiero justicia por mi hijo, por favor” lanzó la madre. “Y les quiero aclarar que yo no soy una persona que tenga apellido ni millones para hacerlo así, sin los medios” añadió la mujer antes de realizar una crítica a las personas que le escriben en las redes sociales por el discurso que ha entregado tras la trágica muerte de su hijo.

Luego complementó. “La gente es súper mal intencionada, es cruel, cero humanidad, yo perdí a mi hijo de la manera más cruel que alguien puede perder una familia. Y lo que estoy haciendo es lo único que tengo a mi alcance, los medios y que se sepa, para poder llegar a la verdad”. Al escuchar esto, la periodista empatizó con sus palabras y lo que estaba viviendo.

“No le hagas caso a la gente, yo lo entiendo. Yo creo que la mayoría de las personas que tienen un mínimo de sensibilidad y de cordura, empatizamos contigo. Tú tomaste una opción que fue la única que removió esto”. Y añadió: “No te queda otra que hacerlo frente a los medios de comunicación. Es el camino que tenías” mencionó Álvarez.

“Por mi hijo no me importa, me voy a exponer siempre y si a la gente le molesta que salga todos los días, voy a salir todos los días, todo por mi hijo. Porque yo creo que uno como mamá hace todo por ellos” respondió la mujer quien aseguró que ha recibido críticas por no llorar. ”Tú has tenido una valentía increíble, también una serenidad que yo admiro porque tu hijo no está, y has sido capaz muchas veces de hablar con mucha fuerza, con mucha decisión y eso vaya que es difícil”, cerró la comunicadora.