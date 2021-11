Romero y duelo ante Cobresal: "el más importante en la historia del club"

Romero estuvo en conferencia de prensa y adelantó el importante partido ante Los Mineros. El cuadro azul lleva dos meses sin ganar y está a solo un punto del penúltimo lugar.

"Tengo fe en que esto lo vamos a revertir jugando de la manera que le propongo a los jugadores. Hicimos una buena semana, no será fácil, será trascendental, el más importante en los últimos años o hasta en la historia del club. Lo tenemos claro y presente con los jugadores", comenzó diciendo.

Sobre el mal momento de su equipo, esgrimió que: "Los partidos a cargo del plantel los he vivido como los más importantes en la historia del club. Así se lo hago saber a los jugadores, cada punto es importante. Seguimos en una situación difícil y compleja, pero insistiendo en lo mismo, confío en que lo vamos a revertir en este partido".

Relojito sigue con el´ ánimo arriba: "Yo confío y tengo fe en lo que puedo transmitir, el mensaje que siento que llega. Hemos mejorado en lo defensivo, no nos generan ocasiones de gol y eso es un avance. Nos falta lo otro, que se amplifica en este momento. No es fácil, no estamos haciendo goles, nos cuesta llegar al gol, pero estoy confiado en que podemos jugar bien al fútbol, someter con la posesión al rival".

"No es el momento ideal porque cuando uno vive momentos así, donde los puntos son vitales, el estado anímico influye. Confío en los jugadores y el mensaje ha sido ese, el camino para revertir esto es jugar bien al fútbol. Sumamos ante O’Higgins, aunque no fue un buen partido. Terminamos en cero y eso es beneficioso. Se acercaron los de atrás, pero mi confianza radica en que aparecerá el fútbol y volumen ofensivo para hacer goles, que es lo que se necesita", agregó.

"Aquí no se ha inventado un equipo que jugando mal, gane. Hay que jugar bien, el escenario es complejo, pero hay que hacerlo. Llegar por variantes, con remate, balones detenidos, eso es lo que hemos intentado trabajar y transmitir", cerró.

🎥 [EN VIVO] Cristián Romero habla con la prensa en el Centro Deportivo Azul. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/XZ5FygpBpn — Universidad de Chile (@udechile) November 26, 2021





