Rojo Edwards se defendió tras ser acusado de millonario gasto publicitario contra Boric

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, es acusado de gastar más de 90 millones de pesos en publicidad contra el Gobierno de Gabriel Boric.

A través de las redes sociales, el parlamentario pagó por la difusión de noticias que van en directo desprestigio en contra del Jefe de Estado, usando recursos públicos que luego rinde como gastos, dio a entender el diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, quien pidió que fuese investigado por los recursos utilizados en publicidad pagada a Facebook.

🚨 MUY GRAVE 🚨



Senador @RojoEdwards ha invertido 92.2 millones en publicidad de FB e Instagram, pero no cualquier publicidad, son muchos cortos desacreditando a @gabrielboric y al gobierno y lo peor, está rindiendo esos dineros como gasto 👀👇 pic.twitter.com/KV3caXCXJ1 — Bot Check Chile 🤖🇨🇱 (@BotCheckerCL) October 26, 2022

“En muchos de los anuncios del senador no se hace mención a su labor parlamentaria, sino que se paga publicidad a críticas hacia el Gobierno y el Presidente de la República. Nosotros no sabemos si esto se ha hecho con recursos del Congreso. En el caso que así fuera, sería bueno saberlo. En el caso de que no fuera así, también es bastante relevante, porque es una buena pregunta pensar de dónde viene esa plata. Venga de donde venga, es el financiamiento de la política. En nuestro país ya han habido casos en donde hemos encontrado cohecho y otras cosas en función del financiamiento de la política y, por eso, es importante saber cómo se está financiando la política”, cerró el parlamentario.

Tras conocerse la increpación de Winter, el senador Edwards respondió públicamente, afirmando que todo se trata de una “campaña de fake news levantada por parlamentarios del Frente Amplio, quienes han pretendido vincular toda la inversión hecha en mis redes sociales desde agosto del 2020 hasta el presente, como gasto público del Senado, del cual formo parte solo desde marzo del 2022″.

"Esta campaña de fake news pretende instalar la falsedad de haber gastado un monto ascendiente a $92.255.202 en redes sociales como senador, en circunstancias de haber gastado un total de $4.650.000″, añadió el congresista opositor.

Asimismo, declaró que estos recursos están en regla bajo el ítem de “Contratación espacios de internet y RR.SS”.”Grave es además utilizar cuentas de Twitter no verificables como base para sus acusaciones. Lamento esta campaña de desprestigio y desinformación liderada, en particular, por el Senador RD Juan Ignacio Latorre”, cerró.