Rojo Edwards quedó de imbécil tras criticar a mujeres que marcharon el #8M

"Cuando el feminismo dice estar a favor del aborto, ese ya no es feminismo", esbozó el ex "honorable" en CNN Chile.

El candidato a Gobernador de la Región Metropolitana por el Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, nuevamente quedó como imbécil en redes sociales por sus desafortunados comentarios.

Y es que en un debate que realizó CNN Chile entre las y los candidatos al cargo, el ultraderecha intentó definir lo que es el feminismo.

"Yo no soy ni feminista ni machista, porque creo en la igualdad", lanzó Edwards. Sin embargo, la periodista Mónica Rincón lo corrigió de inmediato, aclarando que el movimiento feminista busca la equidad entre mujeres y hombres y no someter a los hombres.

Pero Rojo no escuchó los argumentos de la comunicadora y continuó sus inútiles argumentos. "Creo que todos tenemos que ser iguales y si hay un feminismo al que me encuentro más cercano es al feminismo liberal, no lo que vemos en las calles (…) El feminismo que hoy veo en las calles es un feminismo que nosotros llamamos feminismo neomarxista".

"El marxista es el que explica la historia a través de la lucha de clases entre trabajadores y emprendedores y empresario. Lo que hace el neomarxista es decir ‘vamos a generar grupos de opresores y oprimidos: hombres-mujeres, homosexuales-heterosexuales, mapuches-no mapuches'", agregó.

"Y después la izquierda dice ser parte de los oprimidos para silenciar a quienes pensamos distinto, sin ningún tipo de presunción de inocencia, sin derecho al debido proceso y hoy lo que tenemos es que las universidades estatales prácticamente no hay ningún profesor que sea de nuestro sector, porque han sido todos expulsados", reclamó.

Finalmente, Edwards se refirió a una de las demandas que se expresaron en las manifestaciones del 8M a lo largo del país: "Cuando el feminismo dice estar a favor del aborto, ese ya no es feminismo. Eso no tiene nada que ver con igualdad entre mujeres y hombres, eso es quitarle la vida al que está por nacer y no puedo estar con ese feminismo".

"Creo que los hombres tenemos el privilegio de caminar tranquilos en la noche, más tranquilos que las mujeres y eso es algo que evidentemente tiene que cambiar", cerró.