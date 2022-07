Rogerio Ceni criticó el arbitraje en el partido ante la UC por Copa Sudamericana

"El juez le dio besos a los jugadores de la UC al final del partido", señaló el histórico entrenador del Sao Paulo.

Rogerio Ceni.

El entrenador del Sao Paulo de Brasil, Rogerio Ceni, criticó el desempeño del juez uruguayo Christian Ferreyra tras la victoria del elenco paulista sobre la Universidad Católica en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la Copa Sudamericana.

Los tricolores triunfaron en la precordillera, pero terminaron jugando con ocho jugadores tras las expulsiones de Igor Vinicius, Rodrigo Nestor y Jonathan Calleri. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Rogerio Ceni reclamó contra el desempeño del árbitro uruguayo Christian Ferreyra por su desempeño en la ida de los octavos de final del certamen continental.

"No se puede atacar con tres jugadores menos. No podemos hablar de arbitraje, pero sí tenemos que repensar. Tenemos que tener más fuerza en la Conmebol. Me acuerdo que antes teníamos más fuerza, ahora no tenemos y sufrimos mucho", inició el en conferencia de prensa el histórico ex arquero brasileño.

Además, el portero más goleador en la historia del fútbol cuestionó al juez charrúa por su actitud con los futbolistas de la UC: "Al final del partido, el árbitro le da besos a los jugadores de ellos, se puede, es respetuoso, pero no sé. Tres expulsados para nuestro equipo. Abrazos y besos. Uno de nuestros integrantes del cuerpo técnico le preguntó algo y él le dijo: 'a ti no te contesto'".

La revancha de la llave entre Sao Paulo y la UC está programada para el próximo jueves 7 de julio. El compromiso será en el estadio Morumbí, desde las 20:30 horas.