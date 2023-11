El icónico músico veterano no perdió la oportunidad de festejar su victoria. Roger Waters levantó una ola de reacciones a raíz del mensaje que envió a la Comunidad Judía en Chile. Esto a partir fallido intento de censurar sus dos conciertos en nuestro país, debido a las declaraciones de Waters por el conflicto palestino-israelí.



La organización había presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para restringir las presentaciones en el Estadio Monumental del exintegrante de Pink Floyd. Buscaban que se le prohibiera al bajista y cantante utilizar “elementos o emitiese comentarios” que hicieran alusión al conflicto en Gaza. Aseguraron que buscaban evitar que “incitasen al odio y el antisemitismo”.



Finalmente, la Corte declaró que el recurso era inadmisible y los shows del músico británico, que se están realizando durante este fin de semana, se mantuvieron intactos.



Tal vez te interese leer: Coté López y Luis Jiménez anuncian su separación tras 18 años de amor: "El desgaste se dio..."

Roger Waters, quien actualmente tiene 80 años, no tardó en manifestar la emoción por su victoria a través de su cuenta de X (Twitter). “¡Oigan! ¡No soy un tú sabes qué”! Supérenlo”, comentó el músico. Además, acompañó su provocador mensaje con un emoji de carcajadas y una paloma de la paz.



Las palabras de Waters dividieron a los usuarios de la red social. “Eres una decepción”; “Eres una maldita leyenda”; “Esa carita riendo lo dice todo”; “Sí eres, un antisemita”; “Eres una inspiración para todos los activistas”, fueron algunos de los comentarios.



Hey guys!

I’m not a you know what!

Get over it. 😂🕊️https://t.co/X7xE8sVZct



"LEGAL ACTION FAILS OVER ROGER WATERS’ CHILE GIGS"