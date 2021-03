Rodrigo Sepúlveda se lució con potente reflexión sobre el Tercer Retiro del 10% en Meganoticias

Una potente reflexión transmitió el periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, donde se encargo de darse un minuto de confianza para hablar respecto a la crisis sanitaria que vive el país, las cuarentenas y las ayudas económicas del Gobierno.

La reflexión nace luego que el pasado lunes se anunciaron nuevas cuarentenas en el país, lo que quiere decir que a contar del jueves 23 serán cerca de 13 millones de personas las que deberán permanecer confinadas para así reducir la movilidad y frenar el alza de las cifras de contagio por COVID-19.

En ese contexto, Sepúlveda cuestionó que se decrete cuarentena sin pensar en cómo viven las personas vulnerables y la clase media el día a día.

“Es tan fácil decir ‘bien, vámonos a cuarentena’. Ok, todos nos vemos a una cuarentena, pero ¿Quién me alimenta? ¿Quién me paga mis gastos? ¿por qué no somos capaces nosotros hoy como país de entregarle a todas las familias vulnerables un monto mensual? 500, 600 mil pesos, para que puedan pagar sus dividendos, sus arriendos, su luz, su agua, su gas, su alimentación, pero sin letra chica”, partió diciendo.

El periodista profundizó en que las cuarentenas no son algo que las personas decidan, sino que se decretan para cuidar la salud, sin embargo, la tarea estaría incompleta.

“Si a mí me están impidiendo ir a cuarentena, no es que yo no quiera ir a trabajar. No es que ese vendedor ambulante de la calle no quiera ir a trabajar, le están diciendo ‘no vaya, porque hay COVID, por su salud, para que se cuide’. Perfecto, está muy bien, ¿pero quién lo alimenta a él y a su familia? ¿Quién ayuda a la gente de clase media? Mucha gente de clase media que ha quedado sin trabajo, ¿Quién los ayuda? porque no les llega bono”, detalló.

En ese sentido, también se refirió a los comercios que cierran por estas medidas pero que deben seguir pagando su patente comercial. “¿De dónde saco las lucas? De ahorros anteriores”, agregó.

Por último, el comunicador se refirió al inminente tercer retiro de los fondos de AFP que este miércoles iniciaría su discusión en la Comisión de Constitución.

“¿Ustedes creen que la gente quiere el tercer retiro para irse a Cancún, para irse a Aruba, para irse de vacaciones? No, la gente quiere un tercer retiro o una ayuda directa porque tiene que comer, porque tiene que alimentar a sus hijos y porque tiene que pagar sus gastos necesarios y básicos, porque me están mandando a cuarentena, me están mandando a encerrarme. No es una decisión propia, discúlpenme”, cerró el comunicador.