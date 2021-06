Rodrigo Sepúlveda se refirió a la idea de iniciar un posible camino en la política nacional

El periodista de Mega fue abordado por la senadora Yasna Provoste, quien le planteó varias ideas para su futuro.

Una interesante momento se vivió el pasado domingo en el noticiero Meganoticias Alerta, donde el periodista Rodrigo Sepúlveda entrevistó a la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, a quién le consultó por su interés en llegar a La Moneda.

Sin embargo, fue la parlamentaria quien le sacó más información al comunicador, luego de que este le planteara: "Si yo me voy al año 2016, usted no pensaba que iba a ser senadora pero hoy lo es. Me vengo al 2021 y usted es senadora y Presidenta del Senado. O sea, puede ser candidata a la presidencia, sin duda. Si pasó del 2016 al 2021 con el mismo relato, usted podría ser perfectamente, si sigo su argumentación…".

Fue en ese momento, que Provoste le respondió: "Y usted Rodrigo podría ser un gran director del Mega. Usted hoy día está haciendo su trabajo y nosotros hacemos el nuestro y lo hacemos con gran dedicación. Lo que depare el futuro es algo que uno al menos no lo tiene claro, pero tiene una plena disposición de contribuir".

Ante estas palabras, Sepúlveda le confesó a la senadora que "no tengo esas capacidades… Yo tengo fortalezas, pero tengo muchísimas debilidades, de hecho más debilidades que fortalezas".

"Yo no sería director, así como si me preguntaran si quisiera ser político, les diría que no, porque no me gusta. Me encanta ayudar, me encanta la labor social, pero político no porque siento que pelean mucho, yo busco más la solución", expuso.

Finalmente, el rostro de Mega regresó la conversación a Provoste y le consultó directamente si le gustaría ser Presidenta de la República.

"El país no merece tener otro mal Gobierno de derecha» y «yo creo que esta no es una decisión personal… esto tiene que ser una decisión colectiva y un proyecto más amplio", cerró la senadora.