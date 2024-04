Rodrigo Sepúlveda se quiebra en vivo por noticia de violento asalto a un conocido: “Estoy deshecho”

El periodista Rodrigo Sepúlveda rompió en llanto en pleno noticiero de Mega tras entregar la noticia de un violento asalto a una tienda ubicada en la comuna de Santiago. El hecho ocurrió la medianoche del lunes en el local Huevos Catalán, en donde sujetos ingresaron a rostro descubierto al negocio e intimidaron a trabajadores y clientes llevándose gran cantidad de mercadería.

Cabe mencionar que, los antisociales no tuvieron temor ante lo que estaban haciendo e incluso realizaron el robo frente a las cámaras de seguridad y prendieron las luces del negocio para ver mejor. En total las especies que se llevaron están avaluadas en tres millones de pesos y justamente el propietario del local era conocido del periodista.

¿Qué dijo Rodrigo Sepúlbeda sobre este asalto?

“Yo estoy con mucha pena, hueón. Le tengo mucho cariño a él...”, dijo Sepúlveda antes de que se le quebrara la voz. “Es que sé del sacrificio que tienen ¿cachai? Entonces esto a mi me mata, me mata y yo ya no sé qué hacer” agregó mientras se mostraban en vivo las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio que registraron todo el robo.

“Hay sacrificio, hay esfuerzo, hay trabajo familiar... entra esta gente y roba todo lo que quiere, les da lo mismo todo. Y aquí hay tanto amor por lo que hacen... yo estoy deshecho. Me golpeó mucho esto” aseguró exponiendo que le dolía la noticia, sobre todo porque sabía el trabajo que hay detrás de levantar un local así.

Finalmente declaró. “Una cuota de rabia tremenda, hueón. Tremenda (...) te roban todo los tipos se escapan, Chile es una tierra de nadie. Yo estoy muy chato, aburrido, decepcionado, muy apenado y esto me golpea harto ” dijo para dar el pase a comerciales. El momento fue compartido por el Instagram de Mega Noticias y tuvo más de 70 mil me gusta.