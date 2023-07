Rodrigo Sepúlveda se lanzó contra televidente que le hizo una exigencia

Rodrigo Sepúlveda, conductor de Meganoticias Alerta se lanzó con todo contra un televidente que le realizó una crítica a través de Twitter.

“Me escribe Fer Oficial y me dice ‘Sepu, despégate del celular un rato”, comenzó leyendo el comunicador desde su teléfono.

“No lo voy a hacer nunca”, lanzó el periodista.

“¿Sabe por qué amigo mío? Porque acá están ustedes y a mí me interesa la televisión con ustedes”, agregó.

“Yo los valoro, los pesco, los tomo en cuenta, y yo dejarlo eso así (el teléfono sobre la mesa) es porque ustedes me darían lo mismo”, intentó explicar Sepúlveda.

“Acá están ustedes, acá me escriben. Hasta, tú, para criticarme, también vale y te respeto mucho”, comentó el Sepu, momento antes de ir a comerciales.

No es primera vez que Rodrigo Sepúlveda recibe esa crítica

Hace algunas semanas, Rodrigo Sepúlveda ya le había respondido a otro televidente y se defendió con los mismos argumentos.

“Lo que pude ver el programa Alerta fue ver a Rodrigo Sepúlveda no despegarse ni un momento de su teléfono móvil, lo cual me pareció una brutalidad. Qué tipo más desubicado’”, decía el comentario del internauta, según leyó el periodista.

El comunicador respondió de forma clara y directa “Claudio, hay dos cosas. Una, hay control remoto y usted puede cambiar e irse a ver Canal 13, el 11, el TVN, lo que usted quiera. Hay Netflix, hay Youtube. Puede ver otras cosas. Pero usted no sabe cómo me sirve esto (celular) a mí y a ustedes, porque con esto yo me comunico con ustedes, en vivo”.