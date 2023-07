Rodrigo Sepúlveda se lanza contra tiktoker por hacerle una crítica

El popular periodista Rodrigo Sepúlveda, otra vez se dio el tiempo de responder en vivo, debido a las críticas que recibió en redes sociales luego de sus dichos acerca de una protesta frente a La Moneda.

“No me voy a hacer el gil con lo que pasa en Twitter, hay miles de tuits hablando de nosotros y todo por creaciones naturales... ustedes tienen todo el derecho a generar videos, textos, a hacer lo que quieran, pero ayer cuando estábamos mostrando las manifestaciones en La Moneda yo les decía que era del Team Patriota, pero mucha gente me escribía y me decía ‘yo estoy acá y somos gente sin partido político manifestándonos frente a La Moneda’”, comentó el comunicador.

“Construyeron unos videos de TikTok y una cantidad de cosas. Relajen la vena, relájense ustedes porque construyen una irrealidad. Yo comenté la información que teníamos”, lanzó el Sepu, quien desmintió totalmente el haber omitido la presencia del Team Patriota y Pancho Malo en las manifestaciones.

Según explicó el periodista, solo se basó en lo que le reportaban desde el lugar de los hechos.

“Yo no engancho, menos mal, pero hay políticos que consideran mucho para tomar decisiones el Twitter, entonces hay gente que juega con eso”, explicó Rodrigo Sepúlveda.

En esa misma línea, dio a conocer que “había una señora de polerón rojo que construyó una historia, que la subió a TikTok y que hoy me lo manda a las 8 de la mañana. No podía creerlo. Cada uno es dueño... pero para construir un mejor país no hay que basarse en el odio ni en la mala onda”.

El comunicador hablaba del video que publicó la usuaria @quintralacolorada y que suma cerca de 150 mil reproducciones en Tiktok.

Revisa la respuesta de Rodrigo Sepúlveda