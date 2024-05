Rodrigo Sepúlveda se lanza contra colombiano: hombre realiza show en fiscalización e insulta a Carabineros

Durante la jornada en Mega Noticias Alerta , conducido por Rodrigo Sepúlveda se vivió un tenso momento durante una fiscalización de Carabineros en la comuna de Santiago, en donde un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana hizo un show en vivo. En concreto el sujeto se molestó luego de que le pasaran un parte mientras se trasladaba en su moto.

“Yo sé que no puedo aparcar la moto (en la vía pública), porque he pagado mil multas, y las voy a seguir pagando, porque problema de dinero no es” partió diciendo el sujeto fiscalizado al notero en terreno que transmitía para el noticiario. Por otro lado, el periodista dese el estudio no podía creer la actitud del extranjero, ni la tranquilidad de los funcionarios policiales en el lugar.

¿Qué dijo Rodrigo Sepúlveda sobre la escena del colombiano?

El conductor de la moto declaró. “El problema es que están haciendo un mal procedimiento, porque si ustedes ven esa moto (indicando a una que estaba estacionada en la vereda), no veo a ninguno de los fiscalizadores, de estos que están acá rascándose las hue... ir a fiscalizar esa moto” para posteriormente pasarse el parte por el trasero y comenzar a levantar el dedo medio a las autoridades en el lugar.

Tras ver todo esto Sepúlveda interrumpió. “Yo he escuchado con mucha paciencia esta historia, pero el fondo de esto es que aquí, en este país, nos falta mucho respetar a las otras personas. Esta persona no respetó a los periodistas, a ustedes, a los fiscalizadores, a los Carabineros... le dio lo mismo. Pero esto mismo yo también lo veo de muchas personas que no respetan a los adultos mayores o a las autoridades. Como que nos falta respetar a nuestros pares, al final somos todos seres humanos” dijo.

“Más allá de que sea extranjero, es el respeto que tenemos que tener entre nosotros. No tengo por qué andar levantando el dedo del medio o andar palabreando a carabineros“ lanzó antes de apuntar a la institución. "A mí me parece que, para hacerse respetar, Carabineros tuvo que haber sido más drástico y llevárselo detenido, el resto es show” mencionó.

“¿Dónde está la autoridad? El tipo que diga ‘usted faltó el respeto a todas las personas, se va detenido’. ¿O a ustedes les parece normal? Nos falta un golpe de autoridad, sin faltar el respeto, sin los derechos humanos.‘No, señor, usted todo lo que hizo, venga’. (Pero) se fue libre, caminando” cerró el periodista molesto desde el estudio.

