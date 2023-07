Rodrigo Sepúlveda se indignó por caso de abuelita que fue agredida y asaltada en El Bosque

Rodrigo Sepúlveda, se vio muy conmovido e indignado con el caso de Betsabé Silva, el que presentó en Meganoticias Alerta en la emisión del día 1 de julio.

La mujer de la tercera edad fue golpeada por dos delincuentes cuando intentaban robarle 700 mil pesos que retiró desde una caja de compensación, Silva fue abordada afuera de su casa el miércoles pasado.

La abuelita contó al programa animado por Rodrigo Sepúlveda, que en el momento de los hechos se encontraba junto a nieta: “Ella estaba abriendo el pestillo de la reja, y ya cuando se da vuelta para que yo entre, a mí ya me tienen en el suelo”.

“Lo único que quería era asegurar el dinero que llevaba en mi cuerpo, lo llevaba en un banano y me lo había puesto abajo de toda la ropa, y muy arriba, cerca del sostén. Pero el tipo me levantó la ropa y tomó el banano donde llevaba el dinero”, añadió.

“Lo sujetaba lo más que pude. Como él no pudo quitármelo solo, llamó a otro hombre. Mi nieta, mientras él forcejeaba conmigo, forcejeaba también y le pegó al hombre que me estaba sacando el dinero, pero cuando ya vino el segundo, ya no pudo con los dos”, le contó a Rodrigo Sepúlveda.

Ese dinero de Betsabé ya tenía un destino.

Era para realizar unos arreglos en su casa, así que sus familiares y vecinos organizaron una completada. “Han aportado para poder hacer los completos, con verduras, con paltas, así que ellas (sus nietas) van a empezar a hacer más tarde para vender y juntar un poco de plata”, señaló.

El programa publicó el RUT de Betsabé Silva por si alguien desa aportar con su caso y depositarle dinero en su Cuenta RUT del BancoEstado: 2.774.010-3.