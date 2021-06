Rodrigo Sepúlveda se indignó con la gente tras suicidio de hombre en Costanera Center

El periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, realizó una fuerte crítica la mañana de este sábado, luego que el viernes falleciera un adulto mayor en el Costanera Center.

El hombre se precipitó desde el quinto al segundo piso del recinto comercial. El suceso se trataría de un suicidio, pues la persona habría dejado una nota explicando su decisión.

A pesar del triste acontecimiento, el recinto comercial siguió operando normalmente, lo que fue muy criticado en redes sociales y por el comunicador.

“Ayer una persona se quitó la vida y eso nos tiene que hacer reflexionar, y mucho. En este país la salud mental no es prioridad”, aseguró.

“La salud mental vuelve a demostrar lo que pasó ayer y esto se reflota en pandemia… Mi pensamiento, mi idea es hacer un llamado a que esto debería ser prioridad en Chile”, agregó.

El comunicador continuó con su idea. “Lo que me preocupó más, habiendo una persona fallecida y tapada con una carpa azul. ¿Cómo es posible que la gente siga con su vida normal y comprando? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentimiento y la cercanía por el otro?”.

Para cerrar, el periodista explicó que “acá hay mucho egoísmo. Cómo es posible eso. Yo creo que el mall debió cerrar y la gente no debió seguir comprando. No se puede seguir con la vida como si nada. Eso no puede ser”.