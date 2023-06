Rodrigo Sepúlveda se enfurece por damnificada que guarda agua en tarro de basura

Enfurecido reaccionó Rodrigo Sepúlveda al escuchar el testimonio de la dueña de un almacén que resultó damnificada por las inundaciones en la comuna de Licantén, Región del Maule.

Pamela contó a Meganoticias que su casa y local resultaron inundados y quedó de brazos cruzados. Dijo que necesita recuperar su negocio para así poder levantar su vivienda y no atrasarse con sus obligaciones, como el pago de un crédito, patentes y retiro de basura, entre otros.

La comerciante se declaró que no ha visto autoridades acercarse a su sector y, lo más preocupante, es que se vio obligada a guardar agua potable en tarros para la basura.

Te puede interesar: Republicanos denuncian que “gira por el Apruebo” fue realizada con fondos públicos

Rodrigo Sepúlveda se enfurece

“Me llegó a doler la cabeza”, manifestó el conductor del noticiero, al escuchar el reclamo de la vecina.

“Estamos locos. Estamos mal. Esto es una locura. ¿Saben qué? A mí me encantaría que las autoridades de este país estuvieran escuchando esto... Miren la solicitud de esta mujer, está guardando el agua en un tarro de basura”, recalcó.

Además, mencionó que esto pasó el viernes en la noche y es martes. “La gente necesita ayuda antes de ayer y aquí estamos. Seguimos escuchando esto. ¿Es tan difícil llevar camiones con bidones de agua? ¿Es tan difícil tener gente del Ejército que vaya a limpiar las calles? ¿Empresas públicas, privadas que vayan con hidrolavadoras a limpiar?”, descargó el periodista.

“¿Es tan complicado organizar? ¿Es tanta plata que hay que poner? Porque después para cobrarle el crédito por el negocio a la señora la van a desangrar, porque se lo van a cobrar igual y ella no tiene cómo vender”, agregó.

“No es que yo venga acá a alegar y alegar, pero sí me irrita que haya gente hasta el día de hoy que no reciba ninguna ayuda. Póngase usted un ratito en el caso de la señora, que no tiene cómo cocinar a su familia, cómo tener un vaso de agua potable, eso como país no lo podemos permitir”, cerró Sepúlveda.