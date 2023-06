Rodrigo Sepúlveda se enfurece con la ministra de Obras Públicas

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, durante la tarde del día jueves, confirmó un eventual corte de agua para la Región Metropolitana. Eso sí, recién a las 20.00 horas de este viernes se evaluará la medida. Rodrigo Sepúlveda comentó en su programa este anuncio.

Jessica López

“Hemos tenidos una cantidad de lluvia como hace mucho tiempo no veíamos”, señaló la secretaria de Estado.

En la misma línea, indicó que “las perspectivas son que va a seguir lloviendo, por tanto corresponde decretar la Alerta Amarilla en 34 comunas de la Región Metropolitana”.

Después, la ministra señaló que “a todos alguna vez la compañía sanitaria nos ha cortado el agua por 24 horas, sabemos lo que es eso, y esta es una ocasión como esa”.

Al decir esto último, esbozó una sonrisa, mientras miraba al representante de Aguas Andinas presente en el punto de prensa.

Rodrigo Sepúlveda desata su furia

Finalmente, la autoridad de Gobierno reiteró que “a las 20.00 horas confirmaremos cómo seguimos, en función del agua caída y de los pronósticos que a esa hora se definan”.

Luego de escuchar lo expuesto por la ministra, el periodista Rodrigo Sepúlveda no dejó pasar la “broma” y se enfureció.

“Lo de la ministra, esa risa, a mí no me parece. Yo creo que no es un momento para reírse”, afirmó el comunicador, que optó por avanzar en la pauta para no desatar toda su rabia.