Rodrigo Sepúlveda se emocionó en pantalla al hablar por el Día de la Madre

El periodista de Meganoticias Alerta entregó una reflexión que incluyó la violencia de género y las distintas formas de ser mamá.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, realizó una profunda reflexión la mañana de este domingo respecto al Día de la Madre.

“A mí me cuestan mucho estos días”, partió diciendo. “Es más, pararme acá y hablar de esto, me cuesta muchísimo”. Luego procedió a explicar el motivo: “Más allá de que tengo a mi madre conmigo acá, es que se me cruzan muchas cosas que son relacionadas con lo que pasa en este país”, en vista de que “hay gente que no se da cuenta del valor que tienen las madres, ni el valor que tienen las mujeres”.

Tras ello, entró de lleno en el problema de la violencia de género: “Hay hombres que todavía cometen femicidio”, por lo tanto, “hoy no hay mujeres acá, porque un hombre, en ese sentido de superioridad, tomó la decisión de quitarle la vida y ya no están”. De esa manera, agregó: “En vez de poder darle un abrazo a su marido, a su pololo, a su novio y a sus hijos, hay que recordarla con una cinta negra”.

“¿Por qué es tan complicado para mí este día?”, continuó. “Porque me acuerdo de los niños que han perdido a sus mamás por violencia en las calles”. Pero también, dijo, hay “mamás que han perdido a sus hijos por injusticia y violencia”, ante lo cual “están celebrando el Día de la Madre con sus hijos y sus hijas desde arriba”, haciendo referencia al cielo.

“Amo este día, y lo celebro y lo vamos a celebrar, pero para mí es imposible olvidarme de esas mujeres que partieron por hombres prehistóricos”, recalcó. “Es imposible olvidarme de esas mamás que perdieron a sus hijos y a sus hijas y que hoy están celebrando su día”.

Por último, cerró con un saludo a las distintas formas de maternidad, como a “aquellas mamás que hacen sacrificios y que cumplen dos roles”, “aquellas mamás que no son las madres biológicas, pero que sí criaron y cumplen el rol de madre” y “aquellas abuelas que reemplazaron a la madre, porque no está o porque partió”.