El periodista Rodrigo Sepúlveda, se emocionó en pleno Mega Noticias y realizó una profunda reflexión sobre una particular propuesta política que busca la unidad nacional y que todos vayamos hacía un mismo propósito.En la instancia mencionó la posibilidad de un partido único, medida que utilizan países como China y Cuba. “¡Un solo partido que se llame ‘Chile’!” dijo para luego explicar sus razones.



Recordemos que, el conductor se ha mostrado molestó en varias ediciones del noticiario que conduce, por el aumento de la delincuencia y la brutalidad de los últimos crímenes que han estado presentes en la agenda nacional mediática. Incluso en su momento señaló sobre la criminalidad que “esto es indignante, esto no se puede aceptar, no se puede normalizar, no se puede entender que ahora sea una rutina habitual”.



Rodrigo Sepúlveda se emociona en vivo con propuesta política de unidad

En esta ocasión el comunicador, que se caracteriza por entregar siempre su opinión sobre la contingencia, declaró que el problema lo tenían las autoridades a la hora de abordar cómo enfrentar la delincuencia y no ser capaces de ponerse de acuerdo.



“Ayer en la noche pensaba y decía... Sé que es una ingenuidad, un imposible... Pero ¿no es posible que tengamos un partido que englobe a todos y se llame ‘el Partido Chile’? ¿Donde todos pensemos solo en nuestro país y no en beneficios propios, no pensemos en llenarnos el bolsillo a través de los partidos políticos?”, explicó convencido de que esto sería un gran aporte al país.



Bajo esta misma línea agregó que lo ideal sería “un solo país centrado en un solo partido, donde no haya colores políticos, donde la discusión sea centrada en tu país ¿No es posible eso? (...) ¿No les suena lindo tener un partido que se llame ‘Chile’?”, cerró emocionado para luego retomar con las notas del día, en donde varias eran sobre robos y hechos violentos.