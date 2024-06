¡Críticas en redes! Rodrigo Sepúlveda se descarga sobre nuevo posible retiro de las AFP

En Mega Noticias Alerta Rodrigo Sepúlveda se descargó con todo sobre la nueva propuesta de Ley que busca generar un séptimo retiro de las AFP, la cual fue impulsada por la diputada Pamela Jiles. En concreto el comunicador se refirió a una conversación en un programa de radio en donde distintos parlamentarios discutían la idea.

“La gente está en una situación desesperada, necesita este retiro y un grupo transversal de parlamentarios presentaremos un proyecto para un nuevo retiro con las características que la ciudadanía exija para devolverle la plata a la gente” declaró Jiles el 07 de mayo al presentar la propuesta de ley que según ella habría sido puesta en veda por el ministro de hacienda, Mario Marcel.

¿Qué dijo Sepúlveda sobre un nuevo retiro?

“Hay gente que necesita operarse, tratar un cáncer, pagar un tratamiento largo y que tiene la plata ahí, muerta, y que la necesita retirar. Cuando dicen ‘no, no, no hay que retirar, por esto’... ok, pero cómo ayudamos a esas personas, digo yo. ¿Cómo ayudamos a esa mujer que necesita operarse de la cadera y no tiene ni un peso? ¿Por qué no puede sacar su plata? Pregunto” señaló el periodista.

“¿Qué saco yo con decir ‘no, deja tu plata, porque después vas a tener una mejor jubilación’ si tengo una enfermedad grave? Esa es mi reflexión, que piensen en la gente que necesita salvar su vida, que necesita por salud sacar ese dinero” agregó el comunicador. “Y si no, ‘ok, no la saquen’, pero yo como Estado le voy a dar una solución. Y esa solución es dinero para poder pagar tu salud. No es otra cosa” cerró.

Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales. “La ley contempla un retiro anticipado para enfermos terminales. Para el populismo, costó años bajar la inflación”; “Es fácil hablar de estos temas cuando no cachan nada, la irresponsabilidad es tremenda”; “Lo más triste es que está convencido de que dice algo inteligente”; “La gente que de verdad necesita la plata, ya no le quedan fondos”; “Corto plazo. Eso ve Sepu” fueron algunos de los mensajes que recibió.

