Rodrigo Sepúlveda se defendió de las críticas en su contra en Mega

El periodista de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se tomó unos minutos en pantalla para hablar de las duras críticas que recibió en redes sociales durante las últimas horas. Recordemos que el periodista pidió trabajo para un damnificado que recientemente había sido despedido de su empleo.

“El tipo tiene talento, tiene carácter, puede trabajar perfectamente. Entonces, en este país basta con esa política de decir que la gente por tener mayor edad va a tener incapacidad, por favor. Que alguien le pueda dar una mano como corresponde, un trabajo correcto”, dijo tras escuchar esta situación.

“Rodrigo, por favor, discúlpame, te voy a interrumpir... Yo no estoy pidiendo trabajo”, aclaró el hombre. “Me he ganado la vida sin andar pidiéndole trabajo a nadie, simplemente me he ganado la vida con mis conocimientos y la fuerza que Dios me da”, agregó.

A raíz de esta situación, el periodista decidió sacar las garras y defenderse de las críticas tras su acotación: “Ayer me estaban pegando a través de Twitter, diciendo que ‘Sepu le ofreció trabajo a una persona...’. Yo nunca me voy a quedar callado si alguien que necesita trabajo y yo puedo ayudar. Yo nunca me voy a quedar callado con eso”.

“Si alguien públicamente dice que no tiene trabajo y yo puedo hacerlo masivo para que alguien le dé una mano, yo no me voy a callar. Si él no quiere, tiene todo el derecho a decirme que no”, indicó.

En esa misma línea, comentó que “¿Saben cuántas veces hemos conseguido trabajo acá, en este humilde noticiero? Muchas veces y la gente termina feliz. Yo no me voy a callar. Yo no me voy a sentar acá con miedo por lo que pueda decir alguien”.

Finalmente, aseguró que “si hay gente que necesita algo y yo puedo ser el vehículo para que alguien lo consiga, lo voy a seguir haciendo. Igual como ayer le pegaron a Pailita porque fue ayudar, yo no me voy a callar con eso. Prefiero gente solidaria a gente que está tirando solo dardos a través de una pantalla de computador. Yo prefiero a la gente que ayuda”.