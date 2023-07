Rodrigo Sepúlveda salió a defender a Boric por las críticas a la gira presidencial

El periodista Rodrigo Sepúlveda se lanzó con todo contra la oposición por las críticas a Gabriel Boric en el marco de la gira presidencial por distintos países de Europa.

El popular conductor de Meganoticias se refirió a los dichos que surgieron desde la derecha, donde incluso afirmaron que el viaje se trataba de unas “vacaciones”.

Recordemos que el presidente, Gabriel Boric, comenzó una gira que incluye países como España y Francia, además de participar en una nueva versión de la Cumbre Celac-UE -foro que no se reunía desde 2015, y que se dará cita en Bruselas, además el mandatario tendrá un paso por Suiza. Todo esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, tuvo que salir aclarar antes las incesantes críticas que "Las giras internacionales son tareas de un jefe de Estado, son instituciones consagradas y respetadas en nuestro país. Por lo tanto, el llamado de nuestro Gobierno es a no poner en riesgo esta institución republicana"

Rodrigo Sepúlveda defiende a Boric

En su particular estilo, Rodrigo Sepúlveda salió en defensa del Mandatario.

“El Presidente Boric está en su gira a Europa... primero, no había tenido tiempo de decirlo porque no nos habíamos enfocado en esto: aquellos que dijeron que el Presidente Boric iba de vacaciones a Europa, eso es no entender nada”, lanzó.

En esa misma línea, Sepu señaló que “un Presidente, cuando tiene responsabilidades de Estado en otros continentes, tiene que ir y asistir. Y no porque no esté el Presidente, el país se le cae a pedazos”.

“Tiene que haber gente capacitada para llevar las cosas, de lo contrario hay un presidencialismo absoluto hasta en los pequeños detalles. Y en estas reuniones, un Presidente tiene que estar”, agregó.

Para concluir, el periodista insistió en su reclamo: “Cuando se dijo que iba de vacaciones, me parece que era una falta de respeto contra el Presidente Boric”.