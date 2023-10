El conductor de MegaNoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda se descargó en vivo con seguidores que lo trataron de ser cargado a ciertos sectores políticos.



En medio de su programa de noticias, leyó los comentarios que recibió de dos usuarios de Instagram y realizó una reflexión sobre el panorama político nacional y su imagen.



Rodrigo Sepúlveda responde en vivo a comentarios negativos



Sepúlveda partió leyendo el mensaje de una usuaria de la red social mencionada. “Me escribe Emilia en Instagram... lo voy a leer sólo por respeto. No tiene ninguna publicación ella, pero tiene 28 seguidores en Instagram”, dijo.



Para luego leer el texto. “Me dice: Sepu, por la cresta, por qué no te vai a sentar al sillón de la presidencia, todo lo encontrai malo, trata de ser parejo y no cargarte tanto pa’ la derecha, eres nefasto”, leyó.



Para luego leer otro mensaje enviado por un usuario llamado “Pancho” que le decía: “Sepu, por qué te cargas tanto hacia la izquierda, te pasas, olvídate”.



Ante esto el periodista respondió y le preguntó a los televidentes. “¿Qué hago yo? ¿Qué hago cuando leo estas dos cosas?”.



Y luego explicó que “todo lo que digo hoy es por un Chile mejor, por un país mejor. Cuando digo que este país debe decirle a los niños ‘vayan a clases, yo como Estado les voy a dar seguridad’, pero cuando las autoridades dicen ‘les recomiendo que se vayan antes de su trabajo’ por supuestas manifestaciones, eso es un error garrafal”.



Para finalmente aclarar públicamente que no tenía partido político. “Querido Pato, querida Emilia: esto no es de color político, la seguridad no tiene color político. ¿Por qué este país no avanza? Porque hay colores políticos a la hora de tomar decisiones, hablo de diputados y senadores”.

