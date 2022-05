Rodrigo Sepúlveda realizó una potente reflexión tras la muerte de Francisca Sandoval

“No es que ‘porque haya fallecido una periodista es mucho más importante’. Es importante porque se fue una mujer, una mamá”, señaló.

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se tomó un momento en pantalla para hablar sobre la muerte de Francisca Sandoval, periodista de la Señal 3 de la población La Victoria. La comunicadora falleció 12 días después de ser baleada en el Barrio Meiggs en el marco de la marcha por el Día del Trabajador. El presunto autor del disparo, Mario Naranjo, se encuentra en prisión preventiva.

La noticia de su muerte se dio a conocer el jueves pasado, por lo que Sepu no dejó pasar la ocasión y compartió una sentida reflexión sobre la situación. “Yo les tengo que decir mi opinión y no me la voy a guardar”, comenzó relatando el comunicador, agregando que “para mi está la persona siempre antes del rol, no por ser periodista uno es superior”.

“No por ser periodista y tener la posibilidad de comunicar, como yo lo estoy haciendo acá o como ella lo hacía en su medio va a ser superior al resto. No por ser periodista uno está en otro escalón”, continuó.

En esa misma línea, el comunicador señaló que “uno es uno más, dentro de cualquier rol o cualquier profesión”. “Francisca es ser humano, mamá, persona, hija, sobrina, es una mujer que termina siendo asesinada, eso es lo relevante. Es una persona que tenía un tremendo futuro en los medios de comunicación, independientemente del pensamiento político que tenía”, relató..

Por lo mismo, enfatizó que “puede haber sido cualquiera que estaba allí, un ciudadano, ella estaba allí como ciudadana haciendo su trabajo como periodista”. “Puede tener más notoriedad que el resto por su trabajo, pero uno es igual al resto. Acá se va un ser humano, una persona. No es que ‘porque haya fallecido una periodista es mucho más importante’. Es importante porque se fue una mujer, una mamá”, finalizó.