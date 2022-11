Rodrigo Sepúlveda realizó una dura crítica en pantalla por el video de Felipe Kast

El animador de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, realizó la mañana del pasado domingo un duro cuestionamiento tras la viralización de un video del senador Felipe Kast junto a una mujer transexual en su auto.

Las palabras de apoyo del periodista al parlamentario de Evópoli llegaron segundos después de comentar por un grupo de mujeres que cocinaba en una olla común en Macul para familias de escasos recursos.

“El miércoles conocí a las ‘Damas de hierro’, que se encargan de ayudar a gente que no puede comer porque no tiene plata”, señaló el rostro de Mega, quien luego de ese comentario no dudó en recordar el episodio que involucró a Kast.

“El jueves en la mañana miro Twitter y yo venía con un dolor aquí -en el pecho- porque me dio tanta pena lo que viví (con las ‘Damas de hierro’) y me encuentro que el gran Trending Topic en este país era un político, señor Kast”, inició el periodista, quien al escarbar en el motivo de las publicaciones respecto del senador, cayó en cuenta que tenía que ver con uno de los tantos temas que, a su juicio, tienen “quebrado” al país.

“(Fue tendencia) porque había tenido una historia en un auto y le habían grabado un video, donde aparecía con ‘equis’ persona. Una historia muy personal, muy íntima”, señaló el periodista, quien evidenció su contrariedad por los temas que le interesan a los chilenos en las redes sociales, muy alejados de historias como la que relató de las mujeres que apoyan a familias necesitadas.

“¡Cómo este país no va a estar quebrado, fraccionado, cuando nosotros entendemos que las realidades son distintas! ¿Qué tiene que ver lo que haga un político con su vida si hay cosas que son más relevantes, donde uno tiene que estar y ser solidario?”, se cuestionó en pantalla el periodista, quien aclaró sentirse muy dolido por este fenómeno.

“Entonces yo me preguntaba: ‘¿Cómo lo más relevante va a ser un político que tiene una actividad de su vida privada versus lo que efectivamente pasa en la realidad de tu país? Eso me dolió mucho”, cerró.