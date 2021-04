Rodrigo Sepúlveda realizó un desesperado llamado al Congreso para aprobar el Tercer Retiro

El periodista se refirió a la discusión política en torno al tercer retiro de los fondos de pensiones y la innecesaria riña de los parlamentarios al respecto.

El periodista de Meganoticias, Rodrigo Sepúlveda, nuevamente ocupó su tribuna en la señal privada para entregar un nuevo y reflexivo mensaje a los televidentes.

Durante estas últimas semanas, ha estado avanzando en el congreso el polémico proyecto de ley en relación a un eventual tercer retiro de la AFP para ir en ayuda de los más vulnerables, que más encima, no pueden salir a trabajar por la cuarentena impuesta por las autoridades. "Esto es vida o es muerte", fue lo que comenzó diciendo el periodista con respecto a este tema.

Luego, reflexionó que "tanta pelea de por medio que hay, tanta discusión de por medio que hay, tanta discusión política que hay para ir a ayudar al gente en vez de pensar que lo primero que hay que hacer hoy día es ayudar a todas las personas necesitadas de este país sin distinción".

Tras eso, apuntó a la clase política, planteando que "si seguimos bombardeándonos desde todos los sectores y no nos ayudamos, esta pandemia capaz que sea más larga de lo que corresponde. Este es un punto de vista para todos, para el Ministro de Salud cuando hace su exposición en la mañana no empiece a bombardear a los medios, eso no es lo más relevante, lo relevante es la situación actual de la salud".

Te puede interesar: Rodrigo Sepúlveda se lució con dura propuesta para los tarados que asisten a fiestas clandestinas

Para cerrar su reflexión, el profesional señaló que "este mensaje también es para los políticos cuando luchan y se descueran por el tercer retiro. La gente lo está pidiendo con gritos, lo está vociferando con ganas. Este mensaje va para los políticos cuando quieren tener más 'likes' y salir en Twitter, hoy es el momento para sacar una bandera blanca y poner la paz por sobre todas las cosas".