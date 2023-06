Rodrigo Sepúlveda realiza sentido descargo tras muerte de bebé que esperaba cama crítica

Las últimas semanas el país esta atravesando por una crisis sanitaria producto de las enfermedades respiratorias y el virus sincicial, lo que ha ocasionado que lactantes mueran esperando una cama crítica. Ante este panorama, Rodrigo Sepúlveda usó su espacio en Meganoticias Alerta para hacer sus descargos.

El periodista se refirió al balance entregado por el Ministerio de Salud, en el que se informó que la ocupación total de camas críticas alcanzó aproximadamente el 94% en todo el sistema.

“Hasta el 8 de junio se contabiliza 1.087 camas críticas habilitadas. ¿Escucharon bien o no? 1.087 críticas habilitadas dentro del sistema, datos entregados por el Ministerio de salud, o sea, datos oficiales”, partió diciendo.

“Entonces, cuando a mí me dicen que una niña, un niño, fallece por falta de cama, yo no creo eso, no me lo puedo comprar, porque si tú quieres salvar a un niño, una niña, uno hace todo lo posible”, agregó, recordando el caso de Mía, una bebé de 2 meses que perdió la vida en San Antonio.

“Había que llevársela a Arica, ¡a Arica!, la paseaban de un lado para otro, la paseaban dentro de un box de cuatro por cuatro. Eso es lo que quiero que comprendan, cómo no va a haber una cama que dé todas las condiciones con los especialistas para salvar una vida”, manifestó Sepu.

El conductor del noticiero señaló: “¿Cómo va a ser más relevante las peleas políticas pidiendo la cabeza de alguien que no hizo bien la pega?, está bien cuando uno analiza si alguien realizó o no bien su labor (…) pero en esta pasada, cuando hay vidas en juego, yo pienso que es otro el enfoque que uno tiene que dar”.

Además, Rodrigo Sepúlveda hizo un llamado a las autoridades, comentando que “uno tiene que juntarse, unirse, para salvar a lactantes, lactantes y de eso estamos hablando. ¿Cómo no va a haber una cama en la clínica Las Condes?, no nos engrupamos”.

“¿Cómo no va a haber? ¿O hay que tener plata para esto? ¿O si tienes plata te salvas? ¿Por qué no hacemos lo mismo que hicimos con la pandemia? Donde daba lo mismo si usted tenía plata o no tenía plata. Usted podía caer en hospital, una clínica y se le daban las mismas condiciones”, agregó.

“¿Pero cómo vamos a ser tan incapaces en este país para trasladar a una guagua? Para salvarle la vida a una guagua, porque no hay camas”, reflexionó el comunicador.

“Tenemos que frenar, unámonos, por favor. Unámonos en una mesa, discutamos, esto no es de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, esto no es para sacar ventajas políticas, esto es para salvar seres humanos”, indicó.

“Si yo estoy equivocado y usted piensa distinto, dígamelo. Yo no soy dueño de la verdad, pero si yo, como papá, veo a mi hijo y a mi hija sufriendo ahí, hago todo lo posible”, concluyó.