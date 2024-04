Rodrigo Sepúlveda reacciona a críticas en su contra por llorar con noticia de robo: "No voy a cambiar"

El periodista de Mega Noticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda reaccionó a las críticas en su contra por llorar en vivo tras entregar la noticia de un robo a un negocio en la comuna de Santiago. En concreto el conductor se mostró bastante afectado y señaló sobre la situación. “Es que sé del sacrificio que tienen ¿cachai? Entonces esto a mi me mata, me mata y yo ya no sé qué hacer”.

El robo ocurrió en el local Huevos Catalán, en donde sujetos ingresaron a rostro descubierto e intimidaron a trabajadores y clientes, incluso prendieron las luces para ver más fácilmente las cosas que se iban a llevar del lugar. En total de las especies que se llevaron están evaluadas en tres millones de pesos. "Yo estoy deshecho. Me golpeó mucho esto” dijo Sepúlveda la jornada del martes.

¿Qué dijo Rodrigo Sepúlveda sobre su llanto?

El video del momento en que el comunicador se quiebra fue compartido por el perfil de Instagram de Mega Noticias y se pudieron ver varios comentarios negativos en su contra por ponerse sensible en pleno programa. “Me escribe Carlos acá en Instagram y me dice ‘Sepu, muy mal que te hayas emocionado en el día de ayer con lo que le pasó a la empresa de huevos porque le entraron a robar, eso no te corresponde’”, contó.

“Carlos querido, te voy a responder porque te tengo cariño, no te conozco, pero le tengo mucho cariño a la gente que ve este noticiero y que me escribe permanentemente en las redes sociales. Yo me voy a emocionar porque soy un ser humano, porque siento las cosas, porque me apasiona mi trabajo, porque solo quiero un país feliz, porque solo quiero un Chile feliz, porque conocí a la gente que trabajaba ahí” añadió.

“Por lo tanto, yo llevo cuatro años haciendo este noticiero, antes no hacía noticias, solo hacía un bloque deportivo que era maravilloso y que es mi vida también. Pero si tú quieres ir a ver noticieros donde solo leen un lead y presentan notas, anda a ver el 99% de los noticieros que hay y tienes todo el derecho de cambiarte de canal (...) Pero si quieres ver este, acá vas a encontrar información, vas a encontrar opinión, locura, risa, entretenimiento, pasión y equipo. (...) Y si yo me emocioné, como me he emocionado y cómo me voy a seguir emocionado, porque yo soy así (...) yo no voy a cambiar mi personalidad” complementó.

Finalmente agregó que “a mí me emocionan las cosas y a mí me llegan las noticias, a mí no me resbalan. Entonces, si usted quiere ver, con todo el derecho del mundo, noticieros donde solo presentan notas y donde a veces ni siquiera importa que le peguen a una mujer, que hay violación, que hay robo, que aquí, que allá, compadre, agarre esto (control remoto) y cambie”.

“Pero acá, Alerta tiene su sello, su única identidad, y yo la voy a defender hasta la muerte” cerró.