Rodrigo Sepúlveda quedó impactado por crimen contra menor de edad en Longaví

El periodista de Meganoticias emitió sus descargos al aire con respecto a la justicia y a las recurrentes situaciones de violencia.

Este sábado el noticiero Meganoticias mostró un homicidio en la comuna de Longaví, que dejó como consecuencia un niño de 12 años muerto, con heridas provocadas por un arma cortopunzante. Ante eso, el periodista Rodrigo Sepúlveda emitió declaraciones con respecto a este caso y se mostró altamente impactado.

Un vez más, así como ocurrió con el caso de Tamara y de Tomás Bravo, un menor terminó siendo víctima fatal y con posible participación de terceros.

En este momento, hay dos sospechosos, que ya pasaron a control de detención esta mañana.

El periodista de Mega tras ver el despacho del reportero desde la región del Maule, expresó que "me deja sin palabras, me deja golpeado".

Y agregó que "esto no tiene ninguna justificación, acá más allá de las imágenes que estamos viendo, esto no tiene ninguna explicación. Después van a decir 'estábamos drogados, no sabíamos lo que hacíamos'... es un niño de 12 años, fue a pasear a los perros y no volvió nunca más. Imagínense la sensación".

Además, reflexionó con respecto a lo que pueden estar sintiendo los familiares en este momento.

"Ni siquiera están pensando en la justicia, están pensando en el dolor que sienten, esa rabia, esa sensación de ir a querer romper el mundo. Se llevaron a tu hijo y con qué derecho, ¿por qué ellos pueden hacer eso? ¿Qué se creen? Son seres humanos igual que todos y merecen sanción durísima", afirmó.

Posteriormente, Sepúlveda siguió adelante con su reflexión, sin poder asimilar lo que ocurrió. "Un mundo por delante y termina así. Este mundo está loco y este país está entrando en una vorágine de asaltos, de violencia, de femicidios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dando esto en los noticieros?", exclamó.

A modo de cierre, el periodista sentenció que "no sé si llamarlos seres humanos a estos tipos, terminan siendo asesinos y andan dando vueltas por la ciudad como quieren. Ojalá que la justicia haga la pega como corresponde y no nos vaya a pasar lo mismo que en el caso de Tomás, que dijeron que era el tío abuelo y al final no era. Hay dos personas detenidas, vamos a ver si efectivamente son o no los involucrados".