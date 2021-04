Rodrigo Sepúlveda se lució con dura propuesta para los tarados que asisten a fiestas clandestinas

El periodista lanzó una fuerte crítica a las autoridades. Incluso, entregó una propuesta para evitar que sigan ocurriendo fiestas clandestinas.

El periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, se ha convertido en un portavoz de los que no pueden hablar ante la televisión, donde no tiene miedo en decir las cosas como son por las pantallas del canal privado.

Y este domingo nuevamente se tomó un minuto en medio del bloque de prensa de Meganoticias. En esta oportunidad, comentó dos noticias que ocurrieron durante la madrugada: la fiscalización a personas que se pasaron del horario de la “franja deportiva”, y la detención de unos porfiados que asistieron a fiestas clandestinas.

“Primero, hay gente que estaba haciendo deportes y se pasó. Creo que no hay que ser tan drástico con eso. A los que tienen mal comportamiento y engañaron, sí, claro, pero acá hay que separar las aguas”, comentó de entrada el rostro de Mega.

Y por otro lado, se lanzó contra quienes asisten a carretes clandestino en medio de las cuarentenas y el toque de queda. “Acá hay que agarrarlos, y llevarlos, que estén un día. Les doy un día que estén trabajando en las UCI. Que estén trabajando con la gente en el personal de salud. Hay que castigarlos con algo que los lleve a la realidad. Que no tengan ese desapego por la situación que sucede”, se desahogó de entrada.

La idea de "Sepu"

Además, agregó que a estas personas hay que llevarlas “a un hospital, a una clínica. Que vean a las personas que están intubadas, convivan con ellos, convivan entre esa desconexión que existe entre el paciente y su familia, que vean la realidad”.

Por último, “Sepu” deslizó una crítica a las autoridades. “Como al fina las sanciones son mínimas, no existen y son casi absolutamente irreales… van a seguir reincidiendo, porque acá las normas son para cumplir pero la sanción es ninguna. Porque esos títulos de 50 millones. Te vamos a cobrar 2 millones de pesos, no pasa nunca. Y si pasa no se sabe”.

"Llévenlos ahí, que sufran ahí, que vean la realidad, que se conecten con el sufrimiento, porque lo otro pasa a ser lo mismo. Puerta giratoria y el próximo fin de semana seguimos con el mismo carrete”, cerró.